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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام الناتو: الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية"

أمين عام الناتو: الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية"
أمين عام الناتو: الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية"
أ ش أ

قال مارك روته، ‌الأمين العام لحلف ​شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم /الأربعاء/، إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية".

وقبل اجتماع قادة الناتو في اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في أنقرة، أعرب روته عن تأييده للهجمات الأمريكية الليلة الماضية على إيران، مشيرا إلى أن "إيران انتهكت وقف إطلاق النار".

وأضاف روته :"أعتقد أنه ‌من الضروري أن ​ترد الولايات المتحدة بقوة، عندما تنتهك إيران وقف إطلاق النار".

وأوضح أنه يتوقع من أعضاء الناتو "التأكيد مجددا أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تمتلك قدرة نووية"، وكذلك على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد أكد فى وقت سابق الدور المحوري للدول الأوروبية في حملة القصف ضد إيران.

مارك روته ‌الأمين العام لحلف ​شمال الأطلسي ناتو الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران اجتماع قادة الناتو وقف إطلاق النار

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