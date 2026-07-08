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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب باستغلال موارد هيئة الأوقاف المتوقفة منذ 2010 لخدمة ذوي الإعاقة

النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
معتز الخصوصي

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن موارد هيئة الأوقاف المصرية يجب أن تؤدي دورها الحقيقي في خدمة المجتمع، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول المتوقفة واستثمارها في مشروعات ذات عائد اجتماعي مباشر، وفي مقدمتها توفير وسائل مواصلات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها أمام لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن استغلال موارد هيئة الأوقاف المتوقفة منذ عام 2010، وربط استثمارات الهيئة بالمسئولية المجتمعية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت النائبة أن الوقف الخيري كان دائمًا أحد أهم أدوات التكافل والتنمية، وهو ما يتطلب إعادة تفعيل موارده واستثماراته بما يحقق رسالته المجتمعية، مشيرة إلى أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة ستمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن توفير وسائل مواصلات مهيأة لذوي الإعاقة في جميع المحافظات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج المجتمعي، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بصورة كريمة، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت نجلاء العسيلي على أن ربط استثمارات هيئة الأوقاف بالمسئولية المجتمعية يسهم في إعادة إحياء الدور التنموي للوقف الخيري، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال مشروعات تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

واختتمت نائبة الشعب الجمهوري، بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة الأوقاف، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، ويعزز دورها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

هيئة الأوقاف المصرية الأصول المتوقفة مشروعات ذوي الإعاقة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

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