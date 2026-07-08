زلزالان متوسطا القوة يضربان جزيرة كريت اليونانية دون وقوع خسائر

أعلنت السلطات اليونانية تعرض جزيرة كريت لزلزالين متوسطي القوة في الساعات الأولى من صباح اليوم / الأربعاء /، دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات.

وأوضح معهد الجيوفيزياء في أثينا - في بيان - أن زلزالا بحريا بلغت قوته 3.7 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 2:27 فجرا بالتوقيت المحلي، على بعد 19 كيلومترا جنوب غرب بلدة جودوراس في منطقة لاسيثي شرق الجزيرة، أعقبته هزتان ارتداديتان أضعف.

وقبل ذلك بأكثر من ساعة، ضرب زلزال بحري آخر بلغت قوته 3.8 درجة المنطقة الواقعة على بعد 9 كيلومترات جنوب غرب بلدة فالاسارنا في غرب جزيرة كريت.

وتقع اليونان في واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، وتعد جزيرة كريت من أكثر مناطق البلاد تعرضا للهزات الأرضية، إلا أن الزلازل الكبرى التي تؤدي إلى سقوط قتلى ودمار واسع النطاق تظل نادرة.