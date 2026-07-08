ورشة عمل لدعم التوسع في زراعة الشعير بالوادي الجديد ودمجه مع القمح

شاركت مديريتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في ورشة العمل التشاورية التي ينظمها مشروع "الخبز البلدي المعزز بالشعير.. نهج مناخي مرن لتعزيز التغذية والاكتفاء الغذائي في مصر"، والذي تنفذه منظمة إيكاردا، بهدف دعم إدماج الشعير في منظومة إنتاج الخبز البلدي وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك في إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة إيكاردا في مجالات التنمية الزراعية، وبتوجيهات السيدة حنان مجدي نور الدين، وبحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة، والدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وأحمد شعبان رئيس شعبة المخابز.

وناقشت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، خلال فعاليات الورشة، آليات الاستفادة من محصول الشعير في دعم منظومة إنتاج الخبز البلدي، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، مشيرةً إلى أن التوسع في استخدام دقيق الشعير ضمن صناعة الخبز يسهم في تقليل الاعتماد على القمح المستورد وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب رفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز وتحسين جودته للمستهلك.

كما تناولت المناقشات العوائد المتوقعة من التوسع في زراعة الشعير ودمجه مع القمح، خاصة في المحافظات الصحراوية التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج المحصول، حيث يسهم ذلك في توفير خامات محلية إضافية لصناعة الخبز المدعم، وتقليل الضغط على احتياجات القمح، ودعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية.