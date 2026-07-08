قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد الوهاب: استعنت بطبيب تحاليل من أجل ورد على فل وياسمين.. خاص
مارك روته يكشف دور حلف الناتو في الحرب الأمريكية ضد إيران
محافظ الجيزة يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكيانات التعليمية ويؤكد: لا تهاون مع المخالفين
ترامب يأمر بقطع جميع أشكال التجارة مع إسبانيا
الصحة تُعلن إطلاق المنصة الإلكترونية للخطة التنفيذية الثانية للسكان والتنمية حتى 2027
إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين
خام برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران
نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية ويحذر من تهديدها للمنطقة والعالم
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات
طائرة خاصة في طريقها لإعادة منتخب مصر من أتلانتا بعد توديع المونديال.. صور
ترامب : الإيرانيون مرضى ولا أريد التعامل معهم
التعليم: العام الدراسي القادم آخر فرصة لقبول تحويلات طلاب 2 ثانوي للمدارس الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل لدعم التوسع في زراعة الشعير بالوادي الجديد ودمجه مع القمح

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شاركت مديريتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في ورشة العمل التشاورية التي ينظمها مشروع "الخبز البلدي المعزز بالشعير.. نهج مناخي مرن لتعزيز التغذية والاكتفاء الغذائي في مصر"، والذي تنفذه منظمة إيكاردا،  بهدف دعم إدماج الشعير في منظومة إنتاج الخبز البلدي وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك في إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومنظمة إيكاردا في مجالات التنمية الزراعية، وبتوجيهات السيدة حنان مجدي نور الدين، وبحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة، والدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وأحمد شعبان رئيس شعبة المخابز.

وناقشت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، خلال فعاليات الورشة، آليات الاستفادة من محصول الشعير في دعم منظومة إنتاج الخبز البلدي، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، مشيرةً إلى أن التوسع في استخدام دقيق الشعير ضمن صناعة الخبز يسهم في تقليل الاعتماد على القمح المستورد وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب رفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز وتحسين جودته للمستهلك.

كما تناولت المناقشات العوائد المتوقعة من التوسع في زراعة الشعير ودمجه مع القمح، خاصة في المحافظات الصحراوية التي تتمتع بميزات نسبية في إنتاج المحصول، حيث يسهم ذلك في توفير خامات محلية إضافية لصناعة الخبز المدعم، وتقليل الضغط على احتياجات القمح، ودعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد زراعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد زايد

مدير مكتبة الإسكندرية: 410 فعاليات ثقافية بمعرض المكتبة الدولي

أمين عام الناتو

أمين عام الناتو: نريد القضاء على سلاح إيران النووي

ترامب

ترامب: لست راضيا عن موقف الناتو بشأن جرينلاند وإيران

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد