فخورة ببلدي.. كواليس مشاركة الطفلة جومانا في احتفالية الأوكتاجون

بعد مشاركتها في احتفالية الأوكتاجون الطفلة جومانا ابنة الغربية تروي كواليس مشاركتها وتتحدث عن مشاعرها بعد المشاركة..

جومانا ابنة محافظة الغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار اجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب مشاركة الصغيرة جومانا احمد الخرويلي في نهاية العقد الأول من عمرها ضمن براعم الكيانات الشبابية في احتفالية الأوكتاجون بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه وكوادر وممثلي الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية .

حزن مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

"كنت حزينة لخسارة منتخب مصر في مباراة الأرجنتين بسبب التعرض لظلم التحكيمي في كأس العالم وباذن الله اللي جاي افضل لمنتخبنا الوطني " بتلك الكلمات أعربت الصغيرة "جومانا الخرويلي" عن حزنها العميق لافتة بقولها "تحيا مصر ..تحيا مصر .. وكلنا ايد واحده وراء منتخبنا العظيم ولاعيبته الرجالة " .

فخر جومانا الخرويلي

وأضافت “جومانة”: "فخورة ببلدي وتحيا مصر وشرفت بلقاء الرئيس وماما انتصار السيسي.. كنت سعيده بمشاهدة العرض العسكري والطيران والأوبريت الاغاني وفرحانة بجيش بلدي " .

دعم أسرة جومانا بمشاركة احتفالية الأوكتاجون

في المقابل أكد أحمد الخرويلي والد الصغيرة بقوله:" كل الشكر القيادة السياسية الحكيمة اللي بتسعي إلي مشاركة البراعم الصغار ضمن الكيانات الشبابية في الاحتفالات الرسمية لتنمية وتعزيز الانتماء لكل الصغار " .

وأضاف "الخرويلي":" تعظيم سلام الانجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة الانجازات التي أجريت في عهده وخاصة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وتعظيم موارد الدولة لبناء مصر المستقبل وإسعاد كل المصريين ".

تفاصيل افتتاح الأوكتاجون

وكانت الدولة المصرية شهدت حدثاً تاريخياً وسيادياً بارزاً يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة بناء الدولة الحديثة، وهو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر "القيادة الاستراتيجية للدولة" في العاصمة الجديدة، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو، ليعكس دلالات عميقة ترتبط بمفاهيم القدرة الردعية، وإدارة الأزمات المعقدة، والتحول الشامل نحو التحديث المؤسسي والاقتصادي.