السعودية وعُمان تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة

أكدت السعودية وسلطنة عُمان أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية، وضمان حرية الملاحة فيها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي؛ حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وسلطنة عُمان.

وتناولت الجلسة عددًا من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنفذ البري بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجالات شبكات النقل والربط اللوجستي، بما يسهم في تعزيز الترابط بين البلدين ويدعم التكامل الإقليمي.

وبحث الوزيران فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وينقل مستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.