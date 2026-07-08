مصدر بمعهد الاتصالات بسوهاج يكشف تفاصيل جديدة عن حريق العقار.. تفاصيل

كشف مصدر مسؤول بمعهد الاتصالات لعلوم الحاسب الآلي واللاسلكي بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تفاصيل جديدة بشأن الحريق الذي اندلع داخل أحد العقارات السكنية، مؤكدًا أن النيران اشتعلت في الطوابق السكنية العليا للعقار، ولم تمتد إلى الطوابق التابعة للمعهد.

وأوضح المصدر أن الحريق الذي نشب بالعقار لم يصل إلى مقر المعهد أو الطوابق التي تشغلها جهته، مشيرًا إلى أن الوضع تحت المتابعة من جانب المسؤولين، وأن الجهات المختصة تتعامل مع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا حدث؟

وأضاف المصدر أنه لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان الحريق أسفر عن وجود ضحايا أو مصابين، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل أعمال الفحص والمعاينة للتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد 7 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، الذي اندلع داخل أحد الطوابق السكنية العليا بالعقار، وسط تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة، فيما بذل رجال الإطفاء جهودًا مكثفة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإطفاء، بالتزامن مع استمرار عمليات الإخماد والتبريد.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة بدأت إجراءاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، من خلال المعاينة الفنية وجمع المعلومات اللازمة، تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السبب الرئيسي وراء نشوب النيران.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف لحين الانتهاء من السيطرة الكاملة على الحريق، وإعلان النتائج النهائية بشأن حجم الخسائر أو وجود أي إصابات، وسط حالة من الترقب بين الأهالي.