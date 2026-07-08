بعد خروج الفراعنة.. حكم مكسيكي يتحدث عن "خطأ" تحكيمي أمام الأرجنتين

تواصلت ردود الأفعال عقب مواجهة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، بعدما أثارت بعض القرارات التحكيمية خلال المباراة جدلا واسعا، خاصة بعد إلغاء هدف مصطفى زيكو بداعي وجود مخالفة قبل اللقطة، وهو القرار الذي أثار اعتراضات من الجانب المصري.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من البطولة، بعدما فرط في تقدمه بهدفين مقابل هدف، ليودع منافسات كأس العالم وسط إشادة بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء.

ومن جانبه، انتقد الحكم المكسيكي فرناندو جيريرو، أحد الحكام الدوليين المشاركين في كأس العالم 2022، أداء التحكيم في المباراة، مؤكدا أن تدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف منتخب مصر لم يكن صحيحا.

وقال جيريرو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كان هناك خطأ من الحكم وتقنية الفيديو المساعد بإلغاء هدف منتخب مصر، ولم تكن هناك مخالفة تستوجب إلغاء الهدف".

وأوضح الحكم المكسيكي أن قرار إلغاء الهدف لا يتوافق مع بروتوكول تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن المنتخب الأرجنتيني كان لديه الوقت والمساحة الكافية لاستعادة الكرة بعد اللقطة، وأن الهجمة لم تكن في مرحلة استحواذ هجومي واضحة تستدعي تدخل تقنية الفيديو.

وأضاف أن استخدام تقنية الفيديو في هذه الحالة أضر بالمنتخب المصري، معتبرا أن القرار كان من العوامل المؤثرة في خروج الفراعنة من البطولة.

ويملك فرناندو جيريرو خبرة كبيرة في مجال التحكيم وتقنية الفيديو، حيث كان ضمن طاقم التحكيم في نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، كما شارك في إدارة عدد من مباريات دور المجموعات بالبطولة نفسها بصفته مسؤولا عن تقنية الفيديو.