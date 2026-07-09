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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلطات الفنزويلية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3811 قتيلًا

فنزويلا
فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 3811 قتيلًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن ناجين ورفع الأنقاض في المناطق الأكثر تضررًا.

وأكدت الجهات الرسمية أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة، مع توقعات بإمكانية ارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود مفقودين وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، مع تعبئة وحدات الجيش والدفاع المدني والفرق الطبية للمشاركة في عمليات الإغاثة، في حين أُقيمت مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال آلاف الأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال، وسط انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات في عدد من المناطق المتضررة.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الدولية عن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، شملت فرق إنقاذ متخصصة ومستلزمات طبية وخيامًا ومواد غذائية، فيما حذرت الجهات المختصة من احتمال وقوع هزات ارتدادية قد تعيق عمليات الإنقاذ وتزيد من معاناة السكان في المناطق المنكوبة.

السلطات الفنزويلية ضحايا الزلزال المناطق الأكثر تضررًا أعمال الإنقاذ فنزويل

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