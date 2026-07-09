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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلامة الغذاء تكثف الرقابة على البحر الأحمر لضمان حماية صحة المواطنين والزائرين

الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية
الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية
أ ش أ

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال مفتشي فرع الغردقة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت المطاعم والفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وشملت مناطق مارينا الغردقة، والجونة، ومكادي، وسوما باي، والقصير، ومرسى علم، وذلك على مدار شهر يونيو 2026.

وتأتي هذه الحملات في إطار الخطة الرقابية الشاملة التي تنفذها الهيئة استعدادًا لموسم الصيف، بالتزامن مع زيادة معدلات الإقبال على المقاصد السياحية، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والسياحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مختلف مراحل تداول الأغذية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين والسائحين، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الغذائية المقدمة داخل المنشآت السياحية، وتعزيز الثقة في المقصد السياحي المصري.

وشملت الحملات المرور على 43 منشأة فندقية و47 مطعمًا سياحيًا، حيث راجع مفتشو الهيئة منظومة استقبال وتداول وتخزين وإعداد وتقديم الأغذية، ومدى الالتزام بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والضوابط الفنية المعتمدة، والممارسات الصحية الجيدة، وبرامج النظافة والتطهير، إلى جانب التحقق من كفاءة عمليات الحفظ والتبريد والتجميد، وسلامة تداول المواد الخام، بما يضمن الحفاظ على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله وحتى وصوله إلى المستهلك.

كما تم سحب عينات من المنتجات الغذائية داخل 11 منشأة فندقية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المعتمدة، فضلًا عن تنفيذ برامج للتوعية والإرشاد الفني للعاملين بالمنشآت حول أفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء، بما يعزز الالتزام بالإجراءات الوقائية ويرفع من كفاءة منظومة تداول الغذاء.

وأسفرت الحملات الرقابية عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت انتهاء فترة صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية صحة المستهلكين والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول.

وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة رقابية استباقية ومتكاملة خلال موسم الصيف، ترتكز على تكثيف أعمال التفتيش بالمناطق الساحلية والمقاصد السياحية، لضمان التزام المنشآت الغذائية والسياحية بأعلى معايير سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة المواطنين والزائرين يمثل أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء أو تعريض صحة المستهلكين للخطر.

وأضاف أن الهيئة تتبنى نهجًا رقابيًا متوازنًا يجمع بين الرقابة الفاعلة والتوعية والإرشاد الفني، انطلاقًا من إيمانها بأن تعزيز الامتثال ونشر ثقافة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية يمثلان ركيزة أساسية للوقاية من المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات الغذائية، ودعم قدرة المنشآت السياحية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجية متكاملة تعتمد على الرقابة القائمة على تقييم المخاطر، والتطوير المستمر للمنظومة الرقابية، وتعزيز الشراكة مع جميع المتعاملين في سلسلة تداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلك، ويحافظ على الصحة العامة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية قطاعي السياحة والصناعات الغذائية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية تتمتع بمنظومة رقابية متطورة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية هيئة القومية لسلامة الغذاء الغردقة

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