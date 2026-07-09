الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن الضربات استهدفت أيضاً مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى ومستودعات وقود وزيوت تشحيم وذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب البيان، حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا، كما سيطرت مجموعة قوات "الغرب" الروسية على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين، فيما حسنت مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا، كما حسنت وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 325 عسكريا.

وأضاف البيان، أن وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية.

كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.