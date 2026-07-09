قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»
القاهرة تحتضن انطلاق النسخة الإقليمية لمبادرة “Safe Mobility 4 All&4 Life” لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026
دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير
وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووية ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر
رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
أنفق ملايين الدولارات لمكافحة الشيخوخة والنتيجة صادمة.. ماذا حدث لرجل الأعمال براين جونسون؟
هل ينجح الدعم النقدي في إنهاء أزمة التموين؟.. خبير اقتصادي يكشف أبرز التحديات ويحذر من غياب الثقة
قبل اجتماع سعر الفائدة نزل 10 جنيهات.. تراجع جديد للذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية

الجيش الروسي يقصف منشآت الوقودالأوكرانية والطاقة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقودالأوكرانية والطاقة
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن الضربات استهدفت أيضاً مواقع تخزين طائرات مسيرة بعيدة المدى ومستودعات وقود وزيوت تشحيم وذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية بصدد إنهاء عملية دحر فلول القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 جنديًا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب البيان، حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات مجموعة قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 170 عسكريا، كما سيطرت مجموعة قوات "الغرب" الروسية على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين، فيما حسنت مجموعات من قوات "الجنوب" الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا، كما حسنت وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 325 عسكريا.

وأضاف البيان، أن وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 450 عسكريًا، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 55 عسكريًا في منطقة نفوذ قوات "دنيبر" الروسية.

كما أعلنت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 468 طائرة مسيرة، وتسع قنابل جوية موجهة.

الدفاع الروسية ضربات مراكز لوجستية وقود والطاقة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال: أتمنى مواجهة الأرجنتين في النهائي.. وسأطلب قميص ميسي

رامي عباس

رامي عباس يثير الجدل برسالة بعد خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026

مصروالارجنتين

آلان شيرر: ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين سيظل محل نقاش طويل

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد