اليوم آخر موعد للتسجيل ببرنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية ببني سويف

في إطار حرص محافظة بني سويف على بناء كوادر إدارية وتنفيذية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية، تعلن المحافظة عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج **إعداد القيادات والكوادر بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، بهدف إعداد كوادر وقيادات من الصف الثاني والثالث، حيث سينعقد التدريب بالمجان.

حيث يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية للمشاركين بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، وذلك من خلال مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، تشمل:

• التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

• التشريعات والحوكمة ومكافحة الفساد.

• إدارة الأزمات واتخاذ القرار.

• التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• القيادة وبناء وإدارة فرق العمل.

• إدارة المشروعات ومتابعة وتقييم الأداء.

**شروط التقدم للبرنامج:**

أولاً: العاملون على درجات دائمة (موازنة الدولة):

* أن يكون المتقدم مثبتًا على إحدى الوظائف التخصصية بالمستوى الوظيفي الأول أو المستوى الوظيفي الثاني أو الثالث.

ثانياً: العاملون المثبتون على درجات شخصية:

* أن يكون المتقدم مثبتًا على إحدى الوظائف التخصصية بمؤهل عالٍ.

ثالثاً: العاملون المتعاقدون:

* أن يكون المتقدم متعاقدًا بمؤهل عالٍ على وظيفة تنتمي إلى مجموعة الوظائف التخصصية.

* مع العلم في حالة اجتياز المقابلات الشخصية يتم التفرغ من جهة العمل.

**التسجيل:**

يتم التسجيل من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق أو عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1k8sU-XBnCb4oPjDFFJ8sxWgL-sHTifp_CuF-DXmCIEU/viewform

**آخر موعد للتسجيل وتلقي الطلبات:**

الخميس الموافق **9 يوليو 2026**.