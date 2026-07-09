قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمصطافين.. مواعيد قطارات القاهرة - مطروح غدا الجمعة 10 يوليو 2026 النوم والمكيفة
للمرة الثالثة.. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة على المعاملات المصرفية
مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»
القاهرة تحتضن انطلاق النسخة الإقليمية لمبادرة “Safe Mobility 4 All&4 Life” لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026
دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير
وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووية ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر
رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تم الخلع.. مرح عطية تعلن انفصالها عن المطرب عمرو جابر بعد أقل من عام

مرح عطية وعمرو جابر
مرح عطية وعمرو جابر
يارا أمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت البلوجر مرح عطية انفصالها رسميًا عن زوجها المطرب عمرو جابر، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما، من خلال منشور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وكشفت مرح عطية عن انتهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة أن الانفصال تم عن طريق الخلع، وكتبت: “الحمد لله على كل حال. كان إشهار عقد القران في العلن، فوجب إشهار الانفصال في العلن.”

وأضافت في منشورها: “تم الخلع، وأسأل الله أن يكتب لنا الخير حيثما كان.”

كما طلبت من متابعيها احترام رغبتها الصادقة في الحفاظ على خصوصية هذه المرحلة من حياتها 

ووجهت الشكر لكل من قدّر رغبتها في ذلك.

وأثار إعلان الانفصال تفاعلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بعد فترة قصيرة من إعلان زواجهما، حيث حرص عدد كبير من المتابعين على توجيه رسائل الدعم والدعاء للطرفين بأن يكتب الله لهما الخير فيما هو قادم

البلوجر مرح عطية مرح عطية عمرو جابر إنستجرام انفصال مرح عطية وعمرو جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

عارضة بمعرض ديارنا

هالة حمادة: موضة 2026 في «ديارنا»: الكروشيه يواكب الاتجاهات العالمية

التضامن الاجتماعي

مودة يختتم المرحلة الأولى من أنشطته بقرى مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا

صورة ارشيفية

افتتاح بيت التطوع التابع لصندوق الإدمان بجامعة أسوان

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد