تم الخلع.. مرح عطية تعلن انفصالها عن المطرب عمرو جابر بعد أقل من عام

أعلنت البلوجر مرح عطية انفصالها رسميًا عن زوجها المطرب عمرو جابر، وذلك بعد أقل من عام على زواجهما، من خلال منشور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وكشفت مرح عطية عن انتهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة أن الانفصال تم عن طريق الخلع، وكتبت: “الحمد لله على كل حال. كان إشهار عقد القران في العلن، فوجب إشهار الانفصال في العلن.”

وأضافت في منشورها: “تم الخلع، وأسأل الله أن يكتب لنا الخير حيثما كان.”

كما طلبت من متابعيها احترام رغبتها الصادقة في الحفاظ على خصوصية هذه المرحلة من حياتها

ووجهت الشكر لكل من قدّر رغبتها في ذلك.

وأثار إعلان الانفصال تفاعلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه جاء بعد فترة قصيرة من إعلان زواجهما، حيث حرص عدد كبير من المتابعين على توجيه رسائل الدعم والدعاء للطرفين بأن يكتب الله لهما الخير فيما هو قادم