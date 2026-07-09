الصين تدعو إلى استئناف الحوار بشأن أوكرانيا وتؤكد دعمها للسلام "بطريقتها الخاصة"

دعت الصين أطراف الحرب في أوكرانيا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والعمل على استئناف الحوار والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وملزم.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة السفير سون لي، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم/الخميس/، إن من الضروري التحلي بالصبر والسعي إلى إعادة إطلاق المسار التفاوضي، بدلاً من استمرار التصعيد العسكري وتوسع دائرة المعاناة الإنسانية.

وشدد السفير الصيني على أهمية معالجة المخاوف الأمنية المتبادلة بين الأطراف، داعياً إلى البحث عن "أكبر قاسم مشترك" يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة، وإزالة الأسباب الجذرية للصراع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن بكين ملتزمة بالحل السياسي للأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أنها ستواصل جهودها لدفع محادثات السلام "بطريقتها الخاصة".

وتأتي التصريحات الصينية في وقت يشهد فيه مجلس الأمن سجالاً متصاعداً بشأن الحرب في أوكرانيا، بعد موجات جديدة من الهجمات الروسية على مدن أوكرانية، وتبادل الاتهامات بين موسكو والدول الغربية حول مسؤولية استمرار القتال وفرص العودة إلى المفاوضات.

مهر/ آ ع س