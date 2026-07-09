أزهري: التعدد مباح شرعًا وموافقة الزوجة الأولى ليست شرطًا

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أن يقوم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى أو إعلانها عند رغبته في الزواج من زوجة ثانية.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج يحق له الزواج دون علم زوجته الأولى، موضحًا أن هناك شروطًا محددة للزواج، وليس من بينها إبلاغ الزوجة الأولى.

ولفت إلى أن الرجل الذي يتم ضبطه مع فتاة، وكان كلاهما يؤكد أن العلاقة تمت برضاهما، لا يُعاقب قانونًا في بعض الحالات، على الرغم من أن هذه التصرفات قد تكون محل شبهة من الناحية الأخلاقية أو الشرعية.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين ما يحرمه الشرع وما يعاقب عليه القانون، موضحًا أن العلاقات غير الشرعية محرمة شرعًا، لكن القانون قد لا يُجرم بعض الأفعال إذا تمت بالتراضي.

وتابع أن البعض يرفض تعدد الزوجات رغم أنه أمر مباح شرعًا، في حين لا يُعاقب القانون في بعض الحالات على العلاقات غير المشروعة إذا كانت قائمة على الرضا بين الطرفين.