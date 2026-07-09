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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

برسالة رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بذكرى زواجها الـ19 من فريد رحمة

سيرين عبد النور وزوجها
سيرين عبد النور وزوجها
تقى الجيزاوي
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احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بذكرى زواجها التاسعة عشرة من رجل الأعمال فريد رحمة، من خلال رسالة رومانسية ومقطع فيديو شاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ووثق الفيديو أبرز المحطات التي جمعتهما على مدار السنوات الماضية، بداية من حفل زفافهما، مرورًا بعدد من الذكريات العائلية، وصولًا إلى لقطات برفقة طفليهما، في استعراض لمسيرة امتدت قرابة عقدين.

وأرفقت سيرين الفيديو برسالة مؤثرة، كتبت فيها: «متل اليوم من 19 سنة قلنا نعم... ومستمرين بإذن الله العمر كله.. بحبك». 

 وخضعت سيرين عبد النور وزوجها لجلسة تصوير على شاطئ البحر، ظهرا خلالها بإطلالات باللون الأبيض، في أجواء رومانسية خطفت أنظار المتابعين، الذين حرصوا على تهنئة الثنائي، إلى جانب عدد من نجوم الوسط الفني.

قصة حب وزواج سيرين عبد النور وفريد رحمة

تزوجت سيرين عبد النور من فريد رحمة في 8 يوليو 2007، بعد قصة حب استمرت لسنوات، بدأت بسلسلة من اللقاءات المتكررة التي جمعتهما في أماكن مختلفة، قبل أن تتحول إلى علاقة رسمية تُوِّجت بالزواج، لتصبح واحدة من أبرز قصص الارتباط المستقرة في الوسط الفني.

سيرين عبد النور فريد رحمة قصة حب وزواج سيرين عبد النور

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