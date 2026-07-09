90% من الزيجات الثانية تنتهي بالطلاق.. نقيب المأذونين يوضح السبب

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن أكثر من 90% من حالات زواج الرجل بزوجة ثانية تنتهي بالطلاق، حتى في حال وجود أبناء من هذا الزواج.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه النسبة ناتجة عن واقع عمله وخبرته في مجال توثيق عقود الزواج.

ولفت إلى أن كثيرًا من الأزواج الذين يقدمون على الزواج بثانية تكون لديهم نية داخلية بعدم إبلاغ الزوجة الأولى أو عدم علمها بالأمر، خوفًا من المشكلات الأسرية وتأثير ذلك على الأبناء.

وأشار إلى أن الزوج لا يبلغ المأذون بما يدور في نيته، مؤكدًا أن الزواج يكون أكثر استقرارًا إذا بني على المصداقية والشفافية، وأن يُخبر الزوج زوجته الأولى قبل الإقدام على الزواج من أخرى.

وتابع: "المأذون يخطر الزوجة الأولى بخطاب مُرسل إلى محل إقامتها في حال زواج زوجها من امرأة ثانية، وفي معظم الحالات ينتهي الأمر بطلاق الزوجة الثانية من أجل استقرار الأسرة".