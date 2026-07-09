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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تنضم لمشروع «القرية المنتجة».. وشبراملس على طريق التحول إلى عاصمة لصناعة الكتان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استمرارًا لجهود محافظة الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انضمام المحافظة إلى المرحلة الأولى من مشروع «القرية المنتجة»، الذي تنفذه وزارات الصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القرى إلى مراكز إنتاج متكاملة، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وخلق فرص عمل مستدامة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي هذا الإطار، استقبل محافظ الغربية  وفدًا من وزارتي الصناعة والتنمية المحلية لبحث إمكانية دعم وتطوير صناعة الكتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، من خلال إنشاء مجمعات إنتاجية متخصصة تخدم المزارعين والمصنعين وأهالي القرية، وتسهم في تطوير سلاسل القيمة الخاصة بهذه الصناعة العريقة، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويفتح آفاقًا أوسع للتوسع في التصنيع والتصدير، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، الدكتورة  ليلى شحاته،مساعد وزير الصناعة ، الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، الأستاذ احمد الشرقاوي استشاري المبادرة - وزارة الصناعة،الكيميائي عبد الوهاب الحضري منسق حياة كريمة بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية، انطلاقًا من إيمانها بأن التنمية الحقيقية تبدأ من دعم الميزة النسبية لكل قرية وتحويلها إلى قوة اقتصادية منتجة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 28 تكتلًا اقتصاديًا والعديد من القرى التي تشتهر بالصناعات والحرف التراثية، ويتم عقد لقاءات دورية مع أصحاب هذه الأنشطة بحضور جميع الجهات المعنية للعمل على إزالة المعوقات، وتقنين الأوضاع، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يحقق قيمة مضافة للصناعة الوطنية ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف المحافظ أن هذا التحرك يأتي امتدادًا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة لدعم التكتلات الاقتصادية، والتي شهدت عقد لقاء موسع مع كبار مزارعي ومصنعي وتجار الكتان بالغربية، لوضع حلول عملية للتحديات التي تواجه زراعة وتصنيع الكتان، مؤكدًا أن انضمام الغربية إلى مشروع «القرية المنتجة» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير هذه الصناعة التاريخية، والاستفادة من أحدث أساليب الإنتاج والتصنيع، بما يرفع تنافسية المنتج المصري، ويعزز التنمية الاقتصادية داخل القرى، ويحقق عائدًا مباشرًا لأبنائها وللاقتصاد القومي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات القري الصناعية

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