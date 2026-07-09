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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنكار عربي واسع لهبوط طائرة إيرانية في صنعاء دون تنسيق

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي
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أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد لقيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي منذ أيام، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراتٍ متصاعدة وتحدياتٍ جسيمة، تُهدد أمنها واستقرارها.

هبوط طائرة إيرانية في صنعاء 

وأكد المتحدث، أن هبوط الطائرة المذكورة، الذي تمّ دون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنما يُشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي.

وذكّر المتحدث الرسمي مُجدداً بموقف الجامعة العربية الثابت بدعم سيادة الدول العربية واستقلالها، وكذا بالتضامن الكامل مع الجمهورية اليمنية، قيادةً وشعباً، والوقوف إلى جانب كافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها والحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الترابية.

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