بحث شكاوى المواطنين بالبحر الأحمر وتوجيهات بسرعة حلها وفق القانون

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اللقاء الدوري مع عدد من المواطنين لبحث طلباتهم وشكاواهم، موجهًا بسرعة دراسة جميع الملفات المعروضة والعمل على إيجاد حلول قانونية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ، في مستهل اللقاء، حرص المحافظة على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين باعتباره أحد أهم أدوات التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع الشكاوى بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى في قطاعات مختلفة، من بينها تظلم أحد المواطنين من استبعاده من الحصول على قطعة أرض ضمن مشروع أراضي الشباب، وطلب تمليك قطعة أرض "بلوك" بمدينة الغردقة، وطلب استكمال سداد قيمة المرافق الخاصة بقطعة أرض، إلى جانب طلب تغيير نشاط أحد المحال بالسوق الحضاري.

كما شملت الطلبات المقدمة تشغيل كشك حراسة وإنشاء ملعب خماسي بمنطقة عمارات الـ6000 وحدة بمدينة الغردقة، فضلًا عن عدد من الملفات الاجتماعية والإدارية التي تم عرضها على المحافظ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووجه الدكتور وليد البرقي الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص جميع الطلبات ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين لتذليل العقبات والاستجابة لمطالبهم، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.