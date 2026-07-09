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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع منشأتين طبيتين مخالفتين في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
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أغلقت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وشمّعت منشأتين طبيتين تعملان دون ترخيص.

 وذلك في إطار حملات الرقابة على المنشآت الطبية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بإحكام الرقابة على القطاع الصحي وضمان سلامة المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أن اللجنة المختصة بالوحدة المحلية نفذت قرارات الغلق والتشميع بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات القانونية والمعايير الصحية المنظمة لمزاولة النشاط.

وشملت الإجراءات تنفيذ القرار رقم 659 لسنة 2026 بغلق وتشميع عيادة خاصة لطب وجراحة العيون، بعد ثبوت مخالفتها للاشتراطات القانونية اللازمة للتشغيل، كما جرى تنفيذ القرار رقم 657 لسنة 2026 بغلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي، لقيامه بمزاولة النشاط وإدارته دون الحصول على ترخيص رسمي.

وأكد رئيس المدينة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمديريات الخدمية، لضبط أي منشآت مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل على أن الوحدة المحلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية أو خدمية تعمل دون ترخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الغردقة سفاجا القصير مدينة القصير محافظ البحر الأحمر

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