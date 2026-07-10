قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا
محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
ننشر شروط الانضمام الكلية الفنية العسكرية والتكنولوجية وطب القوات المسلحة
جامعة المنيا تعلن بدء تطبيق منظومة الأداء المؤسسي الأيزو بعدد من الإدارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلب ضال داخل مستشفى جرجا العام يثير جدلا على مواقع التواصل

كلب ضال
كلب ضال
ميرنا محمود
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد ظهور كلب ضال داخل مستشفى جرجا العام، الأمر الذي دفع عددا من المستخدمين إلى التعليق على الواقعة بشكل ساخر .

ووثق الفيديو الكلب وهو داخل ممر بالمستشفى، وقد لاقى المقطع انتشارا واسعا، وسط تعليقات متباينة بين السخرية من الموقف والتساؤلات بشأن إجراءات النظافة والتأمين داخل المنشآت الصحية.


وفي السياق ذاته، طالب عدد من رواد مواقع التواصل بضرورة التعامل السريع مع الحيوانات الضالة في محيط المستشفيات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين والزائرين، مع الالتزام بالضوابط الصحية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة أو الإجراءات التي تم اتخاذها عقب انتشار الفيديو، فيما يظل المقطع محل تداول واسع على المنصات المختلفة.

كلب داخل مستشفى كلب ضال داخل مستشفى مستشفي حكومي مستشفى جرجا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

مفتي القدس

بعد احتجازه لساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام

خطيب المسجد النبوي

بـ 4 شروط.. خطيب المسجد النبوي: الترويح عن النفس مشروع في الإسلام

خطيب المسجد النبوي

جعل للروح نصيبها وللجسد نصيبه.. خطيب المسجد النبوي: الإسلام دين اليسر

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد