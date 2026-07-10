كلب ضال داخل مستشفى جرجا العام يثير جدلا على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد ظهور كلب ضال داخل مستشفى جرجا العام، الأمر الذي دفع عددا من المستخدمين إلى التعليق على الواقعة بشكل ساخر .

ووثق الفيديو الكلب وهو داخل ممر بالمستشفى، وقد لاقى المقطع انتشارا واسعا، وسط تعليقات متباينة بين السخرية من الموقف والتساؤلات بشأن إجراءات النظافة والتأمين داخل المنشآت الصحية.



وفي السياق ذاته، طالب عدد من رواد مواقع التواصل بضرورة التعامل السريع مع الحيوانات الضالة في محيط المستشفيات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين والزائرين، مع الالتزام بالضوابط الصحية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة أو الإجراءات التي تم اتخاذها عقب انتشار الفيديو، فيما يظل المقطع محل تداول واسع على المنصات المختلفة.