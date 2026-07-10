قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا
محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
ننشر شروط الانضمام الكلية الفنية العسكرية والتكنولوجية وطب القوات المسلحة
جامعة المنيا تعلن بدء تطبيق منظومة الأداء المؤسسي الأيزو بعدد من الإدارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشروع قانون مستقبل مصر يستوجب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن بين المرونة والرقابة

حسن عمار، عضو مجلس النواب
حسن عمار، عضو مجلس النواب
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يمثل أحد التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير آليات إدارة المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشددًا على ضرورة أن يحقق القانون التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.

وقال «عمار»، إن المشروعات القومية الكبرى تحتاج إلى أدوات تنفيذية قادرة على سرعة اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، وهو ما يسعى إليه مشروع القانون، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات واضحة تحدد الاختصاصات وآليات المتابعة، بما يعزز الثقة في التطبيق ويحافظ على تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات البرلمانية تمثل فرصة مهمة لمراجعة بعض مواد مشروع القانون وصياغاتها، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتفادي أي تداخل مع القوانين المنظمة لعمل الجهات الأخرى، مؤكدًا أن الحوار تحت قبة البرلمان هو المسار الأمثل للوصول إلى تشريع متوازن يحقق أهداف التنمية ويواكب متطلبات المرحلة.

المرحلة الحالية تتطلب تشريعات مرنة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات مرنة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه توفر إطارًا قانونيًا يعزز الشفافية والمساءلة، بما يحقق التوازن بين كفاءة الأداء وحسن إدارة المال العام، موضحًا أن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وإنما أيضًا بمدى وضوح نصوصه وقدرتها على ضمان التطبيق السليم.

وشدد النائب حسن عمار، على أهمية الاستفادة من جميع الملاحظات التي يطرحها النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون، وصولًا إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

حسن عمار مجلس النواب مستقبل مصر للتنمية المستدامة النواب الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة: إشادات عربية ودولية بمنتخب مصر بعد أدائه في كأس العالم

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

حسام حسن

حسام حسن: إسعاد الشعب المصري والوطن العربي واجب عليه

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد