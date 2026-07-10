روساتوم": مقتل وإصابة 47 شخصا جراء الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وإنيرغودار

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، اليوم /الجمعة/، مقتل 7 أشخاص، بينهم موظف في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإصابة 40 آخرين جراء الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار منذ بدء تصعيد تلك الهجمات.

وقالت المؤسسة - في بيان عقب مشاورات روسية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة "كالينينجراد" بشأن سلامة محطة زابوروجيه النووية - إن التصعيد الحاد في الهجمات الأوكرانية على المحطة والمناطق المحيطة بها بدأ منذ نهاية أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني لم يُعد حتى الآن التيار الكهربائي إلى الخط الذي جرى إصلاحه.

وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييم ما وصفه بـ"الاعتداءات المستمرة" على محطة زابوروجيه بشكل علني، محذرًا من أن غياب الإدانة أو الانتقاد يدفع كييف إلى تنفيذ "أعمال متهورة بشكل متزايد"، وفقا للبيان الذي تناقله الإعلام الروسي.

وأوضح أن المشاورات تناولت استمرار وجود خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة، وآليات تناوبهم، إلى جانب إجراءات تحسين تبادل المعلومات بشأن الوضع في محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار حول قضايا السلامة النووية والفيزيائية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أعلن - في وقت سابق - عزمه زيارة كالينينغراد لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي ومؤسسة "روساتوم" بشأن محطة زابوروجيه النووية.