طريقة عمل فتة كبدة إسكندراني .. جديدة ولذيذة

فتة كبدة إسكندراني من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمع بمذاق شهي و غير تقليدي.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة كبدة إسكندراني، فيما يلي…

مقادير فتة كبدة إسكندراني



● ½ كيلو كبدة

● ربع كوب ليمون

● كمون

● كزبرة

● 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● 3 ملعقة كبيرة خل

● فلفل أخضر رومي مكعبات صغيرة جدا

● 4 كوب أرز مستوي حبة وحبة

● 4 رغيف بلدي محمص مكعبات

للصوص:

● 1 كوب طحينة خام

● ليمون

● ثوم مفروم

● 3 ملعقة كبيرة سماق

● كمون

● ماء دافئ

للوجه:

● صلصة بالثوم

● كزبره خضراء



طريقة تحضير فتة كبدة إسكندراني



تخلط جميع مكونات الكبدة معا

تشوح على الطاسة ونقلب حتى تمام الطهي

يغرف الأرز ويضاف الخبز والكبدة

تخلط مكونات الصوص معا وتضاف على الوجه

تضاف الصلصة على الوجه