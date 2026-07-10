بعد 4 سنوات من القطيعة.. الملك تشارلز يلتقي حفيديه آرتشي وليليبت في اجتماع عائلي سري

التقى الملك البريطاني تشارلز الثالث بحفيديه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت للمرة الأولى منذ عام 2022، وذلك خلال اجتماع عائلي عُقد بسرية تامة في مقر إقامته الخاص بـ"هايغروف" في مقاطعة غلوسترشير، بحضور الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.



وذكرت تقارير إعلامية أن ميغان وطفليها وصلا إلى المملكة المتحدة بعيدًا عن الأضواء، لينضما إلى الأمير هاري الذي كان موجودًا في بريطانيا منذ مطلع الأسبوع، قبل أن يجتمع أفراد العائلة المالكة في لقاء وُصف بأنه طال انتظاره.



وأشارت التقارير إلى أن قصر باكنغهام رفض الكشف عن تفاصيل الاجتماع، مؤكدًا أنه "حدث عائلي خاص"، كما لن يتم نشر أي صور رسمية للقاء.



ويُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه خطوة قد تمهد لتحسن العلاقات داخل العائلة المالكة، بعد سنوات من التوتر بين الأمير هاري وأفراد الأسرة، في أعقاب المقابلات التلفزيونية والوثائقيات وكتاب مذكراته الذي أثار جدلًا واسعًا.



وبحسب مصادر مطلعة، لا يزال الملك تشارلز، الذي يخضع للعلاج من السرطان، يأمل في تحقيق مصالحة عائلية، بينما يبقى موقف ولي العهد الأمير ويليام من لقاء شقيقه هاري وعائلته غير محسوم حتى الآن.