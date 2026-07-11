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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رعب الفيزياء..وفاة طالبة ثانوية تناولت أقراص مجهولة خلال الامتحانات بقنا

مشرحة
مشرحة
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لفظت طالبة ثانوية عامة بقنا، أنفاسها الأخيرة صباح اليوم السبت، بعد يومين من تناولها أقراص مجهولة داخل دورة مياه لجنة امتحانات ثانوية بمدينة قنا، خوفاً من امتحان الفيزياء.

وجرى إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإصدار تصريح الدفن.

وكانت طالبة بالمرحلة الثانوية، أصيبت بحالة إعياء شديدة عقب تناولها أقراص مجهولة داخل دورة مياه بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة طالبة بحالة إعياء داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بدائرة بندر قنا.

وتبين أن الطالبة تناولت أقراص مجهولة المصدر داخل دورة مياه اللجنة، يُعتقد بأنها كانت محاولة لإنهاء حياتها، للتخلص من ضغوط امتحانات مادة الفيزياء.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة لنقل الطالبة إلى مستشفى قنا العام لتلقي الاسعافات الطبية والرعاية الطبية اللازمة.

قنا طالبة ثانوية عامة رعب الفيزياء أقراص مجهولة مستشفى قنا العام أخبار قنا

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