مسئول باكستاني يعلن إحراز تقدم في المفاوضات مع أمريكا بشأن اتفاق التجارة

أعلنت باكستان، إحراز تقدم كبير في المفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارة تبادلية، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى حل الخلافات العالقة وإتمام الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية اليوم "السبت"، إن المحادثات التي عقدها الجانبان في واشنطن على مدى يومي التاسع والعاشر من شهر يوليو الحالي ركزت على بناء توافق متبادل بشأن القضايا العالقة، مضيفا أن المفاوضات أجريت في بيئة ودية وبناءة.

وأوضح أندرابي أن وزير التجارة جواد بول، الذي ترأس الوفد الباكستاني، وصف المحادثات بأنها إيجابية وأعرب عن تقديره كذلك للتقدم الكبير المحرز أثناء المفاوضات.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الجولة من المفاوضات الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز علاقات التجارة الثنائية ووضع إطار للتجارة التبادلية يعود بالمنفعة على الجانبين.