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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي

الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي
الجيش الروسي يسيطر على بلدة في سومي
هاجر رزق
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أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، بأن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي بشمال أوكرانيا.

ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو لعملية فرض قواتها السيطرة على باتشيفسك، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 1460 جنديا.

وحسب التقرير، فقد أصابت نيران القوات الروسية منشآت للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.

وزارة الدفاع الروسية باتشيفسك سومي أوكرانيا الدفاع الروسية

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