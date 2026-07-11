أمين سر تعليم الشيوخ: اكتشاف المواهب يبدأ من المدارس ويصنع مستقبل الرياضة المصرية

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم وتكريم لاعبيه والجهازين الفني والإداري، يعكس إيمان الدولة المصرية بأن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم البطولات، وإنما بما يقدمه أبناؤها من نماذج مشرفة في الانضباط والإصرار والالتزام، وهي قيم تمثل أساس بناء الإنسان المصري.

وقالت البدوي، في بيان لها، إن تصريحات الرئيس خلال اللقاء حملت رؤية تتجاوز حدود الرياضة، إذ رسخت مفهوم أن النجاح هو ثمرة العمل الجاد والتخطيط والاستمرارية، مؤكدة أن حديث الرئيس عن احترام العالم للمنتخب المصري وما قدمه من أداء يعكس أهمية غرس ثقافة التميز والإخلاص في نفوس الأجيال الجديدة داخل المؤسسات التعليمية والرياضية على حد سواء.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة وجود منظومة حقيقية لاكتشاف المواهب يمثل رسالة مهمة تستوجب تعزيز التعاون بين وزارات التعليم والشباب والرياضة والجهات المعنية، حتى تصبح المدارس والجامعات البيئة الأولى لاكتشاف القدرات وتنميتها، بما يضمن توسيع قاعدة الموهوبين في مختلف الألعاب.

وأضافت أن دعم القيادة السياسية للجهاز الفني الوطني يعكس ثقة كبيرة في الكفاءات المصرية، ويؤكد أن الاستثمار في الخبرات الوطنية يمثل أحد أهم ركائز بناء منظومة رياضية قوية وقادرة على المنافسة، مشيرة إلى أن هذا النهج يتسق مع رؤية الدولة في تمكين الكفاءات وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النجاح.

ولفتت البدوي إلى أن تكريم الرئيس للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري يحمل رسالة تقدير لكل من يبذل الجهد بإخلاص، ويؤكد أن الدولة تقدر قيمة العمل الجماعي وروح الفريق، وهي مبادئ ينبغي ترسيخها لدى النشء والشباب باعتبارها من أهم مقومات تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، وليس في الرياضة وحدها.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالتأكيد على أن ما تحقق في كأس العالم يجب أن يكون نقطة انطلاق لبناء مشروع متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب، مستندًا إلى توجيهات السيد الرئيس، بما يضمن استمرار النجاحات المصرية وصناعة أجيال جديدة تمتلك القدرة على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.