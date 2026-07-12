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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الفن الإسلامي يحتفل بـ اليوم العالمي للسكان

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
محمد الاسكندرانى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

احتفل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، باليوم العالمي للسكان، وهي مناسبة دولية أوصى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالاحتفال بها عام 198.

اليوم العالمي للسكان

 

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للسكان تسليط الضوء على قضايا السكان، والتأكيد على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

 متحف الفن الإسلامي


أكدت إدارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، أن الإنسان كان ولا يزال صانع الحضارة وحارس التراث، وأن مقتنيات المتحف تمثل شاهدًا حيًا على إسهامات الأجيال المتعاقبة في بناء الحضارة الإسلامية وإثراء التراث الإنساني. 

شددت إدارة المتحف، على الرسالة الثقافية له، ومواصلة دوره في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، باعتباره أحد أهم ركائز صون الهوية الوطنية وتعزيز قيم المعرفة والانتماء لدى الأجيال الحالية والقادمة.
 

متحف الفن الإسلامي اليوم العالمي للسكان UNDP

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