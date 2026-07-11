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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، فيما أُصيب شخص  آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين انقلاب السيارة داخل ترعة الإبراهيمية.

وتم انتشال الضحيتين، بينما جرى إنقاذ المصاب ونقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لاستخراج السيارة من داخل الترعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.  

بني سويف الزيتون محافظة بني سويف

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