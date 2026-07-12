متحف الغردقة يسلط الضوء على التحديات السكانية في يومها العالمي

احتفل متحف الغردقة باليوم العالمي للسكان في مقر المتحف ، وذلك في إطار فعالياته لإثراء الوعي السياحي والآثري والقضايا العالمية.

أوضحت إدارة متحف الغردقة، أن الفعالية تضمنت إلقاء محاضرة عن أهمية هذا اليوم الذي يهدف إلى تسليط الضوء على خطط التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، ومعالجة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد الإقتصادية.



تابعت أنه تم عرض بعض مقتنيات المتحف عبر العصور التاريخية مما لاقت إستحسان وقبول وسط العاملين فى جو مليء بالبهجة والسرور.

متحف الغردقة



يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.