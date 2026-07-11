تقارير كرواتية: منصف بكرار يقترب من الأهلي.. والخلاف على موعد رحيله من دينامو زغرب

كشفت تقارير صحفية كرواتية عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بكرار، لاعب دينامو زغرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المفاوضات المتقدمة بين الطرفين.

وحسب موقع "Germanijak" الكرواتي، فإن رحيل بكرار عن صفوف دينامو زغرب أصبح مسألة وقت، مع تمسك الأهلي بإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

دراسة البدائل

وأوضح التقرير أن إدارة دينامو زغرب بدأت بالفعل في دراسة البدائل، من خلال البحث عن مهاجم وجناح جديدين لتعويض الرحيل المتوقع للاعب الجزائري.

وأشار الموقع إلى أن الخلاف الرئيسي بين الناديين لا يتعلق بالقيمة المالية للصفقة، وإنما بموعد انتقال اللاعب.

الإبقاء على منصف بكرار

ويرغب دينامو زغرب في الإبقاء على منصف بكرار حتى نهاية الأدوار التمهيدية للمسابقات الأوروبية، أو على الأقل مشاركته في دور إضافي قبل السماح له بالرحيل، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده خلال هذه المرحلة.

إتمام الصفقة بشكل فوري

في المقابل، يضغط الأهلي لإتمام الصفقة بشكل فوري، من أجل انضمام اللاعب إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مع وجود رغبة داخل القلعة الحمراء في حسم الملف سريعًا، وعدم إطالة أمد المفاوضات.

وأضاف التقرير أن إدارة الأهلي قد تتجه إلى خيارات هجومية بديلة حال استمرار الخلاف بشأن موعد انتقال اللاعب، رغم أن المفاوضات لا تزال تسير بشكل إيجابي بين الطرفين.

واختتم الموقع الكرواتي تقريره بالتأكيد على أن الصفقة دخلت مراحلها الجادة، وأن الأيام المقبلة قد تشهد التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال المهاجم الجزائري إلى صفوف الأهلي.