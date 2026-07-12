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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مادة غير متوقعة تعالج البشرة والمعدة وتطرد السموم من الجسم

المعدة
المعدة
اسماء محمد
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يُعد جِل الصبار من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد في علاج مشاكل البشرة والجسم والوقاية منها.

نعرض لكم أهم فوائد جل الصبار الصحية والتجميلية وفقًا لما جاء في موقع pharmeasy.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

يُعاني المرضى المصابون بمرض الارتجاع المعدي المريئي من أعراض مثل حرقة المعدة، وانتفاخ البطن، وارتجاع الطعام، والغثيان، والقيء، وارتجاع الحمض، وما إلى ذلك وقد أظهر شراب الصبار، عند تناوله، انخفاضًا في وتيرة معظم أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي.

صحة الجهاز الهضمي

يعمل عصير الصبار كمليّن طبيعي، مما يعزز حركة الأمعاء المنتظمة ويساعد في علاج حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

تنظيف الجسم من السموم

فوائد شرب عصير الصبار عديدة، ولكن تناوله على معدة فارغة يساعد في التخلص من السموم في الجسم، كما أنه ينظف الجهاز الهضمي. وبالتالي، يساعد الصبار في إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي 

صحة الأسنان

يمكن لغسولات الفم المصنوعة من الصبار أن تقلل من تراكم البلاك على الأسنان وتهدئ اللثة الملتهبة كما أن النشاط المضاد للميكروبات في الصبار يساعد على مكافحة التهابات تجويف الفم 

ينظم السكر في الدم

قد يكون تناول مشروب الصبار مفيدًا في خفض مستويات السكر في الدم.

وقد تبين أن الصبار مفيد في إدارة مرض السكري من النوع الثاني.

مفيد للبشرة

يساعد وضع جل الصبار على البشرة في الحفاظ على ترطيبها، وتحسين مرونتها، وتقليل احتمالية ظهور التجاعيد وتمتد فوائد الصبار لتشمل الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، فضلاً عن كونه إجراءً وقائياً ضد حب الشباب كما أن وضع طبقة رقيقة من جل الصبار على الوجه يُساعد في تخفيف حروق الشمس، وترطيب البشرة، وتعزيز إشراقتها بشكل عام. 

 علاج حروق الشمس 

أثبتت الأبحاث أن جل الصبار فعال للغاية في علاج الحروق من الدرجة الأولى والثانية ويعزى تأثيره المضاد للالتهابات إلى مركب الألوين الموجود في الصبار كما يساعد الصبار على ترطيب البشرة وتقليل التقشر الذي قد يحدث أحيانًا نتيجة حروق الشمس.

لعلاج حروق الشمس باستخدام جل الصبار، يمكنك استخراج الجل من ورقة الصبار من نباتك المنزلي أو شراء جل الصبار من الصيدلية.

 للتخلص من الشعور بالوخز الناتج عن حروق الشمس، يمكنك وضع جل الصبار في الثلاجة لبضع ساعات ثم تطبيقه عدة مرات خلال اليوم على المنطقة المصابة.

جل الصبار علاج حروق الشمس فوائد جل الصبار الارتجاع المريئي الترطيب

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