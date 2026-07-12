نظر استئناف صاحب مركز تجميل على حبسه 3 سنوات في قضية عروس حلوان.. اليوم

تنظر محكمة الاستئناف المختصة، اليوم ، جلسة استئناف صاحب مركز التجميل على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة إسراء عروس حلوان، نتيجة خطأ طبي على حكم حبسه 3 سنوات.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض فتاة تُدعى إسراء لأزمة صحية حادة، عقب خضوعها لإجراء تجميلي داخل أحد المراكز بمنطقة المهندسين، ما أدى إلى وفاتها لاحقًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث قررت استدعاء الطبيب المسئول عن الحالة الصحية للفتاة، إلى جانب مدير مركز التجميل، لسماع أقوالهما بشأن ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد المسئوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.