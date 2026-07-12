قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعزي قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
إيران تستهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز
وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار
إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
علي جمعة يحذر: لا تستهن بالمعصية.. الإصرار على الذنب قد يحول بين الإنسان وقلبه
أرباح المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.. المغرب يتصدّر بـ21.5 مليون دولار ومصر وصيفة القائمة .. والإجمالي 110 ملايين
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-7-2026
الذهب هيغلى بهذا التوقيت.. الشعبة تنصح المواطنين بالشراء الآن
أسعار البيض تفاجئ الجميع اليوم الأحد.. كم وصل ثمن الكرتونة؟
إنفانتينو يوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد مونديال 2026
ترامب: اجتزت الفحص البدني واختبار القدرات الذهنية بنتائج مثالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها .. قصة فايدة كامل أول فنانة نائبة بالبرلمان

فايدة كامل
فايدة كامل
أحمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة فايدة كامل التى قدمت العديد من الأعمال الفنية، خاصة فى عالم الغناء، وكان لها أيضا نشاط سياسي ودور كبير فى الحياة السياسية.

مسيرة فايدة كامل الفنية 

ولدت فايدة كامل فى 12 يوليو 1932، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وهي في الحادية عشرة من عمرها، كما التحقت أيضا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي أثناء مسيرتها الفنية، التحقت بكلية الحقوق وحصلت على شهادة الليسانس، وتعتبر واحدة من أهم المطربات وتركت تاريخا حافلا بالأعمال الغنائية الهامة في مسيرة تنوعت بين الأغاني الرومانسية والوطنية والدينية الهامة.

ومن أبرز أغانيها الوطنية عاد السلام يا نيل، ودع سمائي فسمائي محرقة التي تزامنت مع العدوان الثلاثي، بالإضافة أغاني شبر واحد، ووطني الأكبر، إذ كان لها دور مهم في الأوبريت الذي شمل أبرز نجوم الوطن العربي في ملحمة غنائية.

لم تدم مسيرتها السينمائية طويلا رغم دخولها عالم السينما مبكرا عام 1948 مع فيلم سكة السلامة، إذ استمرت حتى عام 1957 فقط الذي شهد آخر أفلامها أرض السلام.

وتعد فايدة كامل أول فنانة مصرية تدخل البرلمان، فقد برز دورها السياسي من خلال مجلس النواب التي دافعت فيه عن حقوق المرأة، رافعة شعار المرأة نصف المجتمع، كما دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بصفتها أكثر نائبة تستمر بالمجلس لمدة تتجاوز 30 عاما.

زواج فايدة كامل

تزوجت فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل، وفايدة كامل هي شقيقة الموسيقار ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ الخطيب، والموسيقار الراحل سليمان جميل ومطربة الأوبرا أميرة كامل.

فايدة كامل النائبة بالبرلمان 

اشتغلت فايدة كامل بالعمل السياسى وأصبحت نائبة بالبرلمان من العام 1971 عن حى الخليفة بالقاهرة، وترأست لجنة الثقافة بمجلس الشعب، ودخلت موسوعة جينيس كأقدم برلمانية بالعالم.

وكانت آخر أعمال فايدة كامل في رئاستها للجنة الثقافة والإعلام والسياحة هو إعدادها لمشروع قانون الحفاظ على التراث السينمائي المصري، وهو قانون من شأنه أن يحفظ لذاكرة الأمة المصرية الأفلام السينمائية التي تعتبر تدوينا وتسجيلا لثقافة الشعب المصري وحماية هذه الأفلام في ظل عصر العولمة والسماوات المفتوحة التي تسعى جاهدة لطمس ثقافتنا المصرية.

فايدة كامل الفنانة فايدة كامل أعمال فايدة كامل أفلام فايدة كامل ذكرى ميلاد فايدة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

قوافل دعوية

قوافل الأزهر والأوقاف تنشر الفكر الوسطي المستنير في المنوفية والمنيا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد