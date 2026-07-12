الكيلو وصل 70 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق

يشهد سوق الليمون في مصر موجة جديدة من الارتفاعات السعرية، بالتزامن مع تراجع الكميات المعروضة وزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، الأمر الذي أثار تساؤلات المستهلكين بشأن أسباب الأزمة وموعد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل وصول سعر الكيلو إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن أسعار الليمون ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 60 و70 جنيهًا، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، مع انخفاض الإنتاج في مقابل زيادة الإقبال على شراء الليمون، خاصة خلال أشهر الصيف.

وأوضح أبو صدام خلال تصريحات له ، أن الأسواق لن تشهد انفراجة حقيقية في الأسعار قبل نحو شهرين، مشيرًا إلى أن التراجع التدريجي المتوقع سيبدأ مع دخول محصول الموسم الجديد إلى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة وتحسن حالة السوق بشكل تدريجي.

أسباب ارتفاع أسعار الليمون

وأشار إلى أن محدودية الرقعة المزروعة بالليمون تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار ارتفاع الأسعار، إذ لا تتجاوز المساحات المنزرعة نحو 40 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وتتركز النسبة الأكبر منها في محافظات الشرقية والفيوم والبحيرة، إلى جانب منطقة النوبارية، فيما يبلغ متوسط إنتاج الفدان نحو 10 أطنان سنويًا، وهو معدل لم يكن كافيًا هذا الموسم لتلبية الطلب المتزايد.

وأضاف أن الظروف المناخية لعبت دورًا كبيرًا في انخفاض الإنتاج، موضحًا أن موجات الحرارة الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال فترة التزهير أدت إلى تساقط نسبة من العقد، وهو ما انعكس سلبًا على حجم المحصول النهائي، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم أيضًا في زيادة استهلاك المواطنين لثمار الليمون، سواء للاستخدامات المنزلية أو صناعة المشروبات، ما ضاعف الضغوط على الكميات المتاحة بالأسواق.

موعد انخفاض أسعار الليمون

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ظاهرة "التصويم"، التي يلجأ إليها عدد من مزارعي الليمون بهدف تنظيم مواعيد الإثمار والإنتاج، تعد من العوامل المؤثرة أيضًا في تراجع المعروض خلال شهري يوليو وأغسطس، باعتبارهما فترة انتقالية بين موسمي الإنتاج لمعظم أشجار الليمون، وهو ما يفسر استمرار نقص الكميات المطروحة وارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة من كل عام.

وأكد أبو صدام أن بعض التجار يستغلون محدودية المعروض لتحقيق أرباح مبالغ فيها من خلال رفع الأسعار بصورة لا تعكس التكلفة الحقيقية، مطالبًا الجهات الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق.

كما دعا إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مع توفير المبيدات والمستلزمات الزراعية اللازمة لمواجهة الآفات والحشرات التي تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الزراعات يمثلان الحل الأمثل لتحقيق استقرار أسعار الليمون خلال المواسم المقبلة، وتقليل حدة التقلبات التي يشهدها السوق كل عام.