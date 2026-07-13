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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركزي للمبيدات: تحليل أكثر من 37 ألف عينة وحملات رقابية مستمرة

المركزى للمبيدات
المركزى للمبيدات
شيماء مجدي
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استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بجهود وأنشطة المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي كشف عن تحليل واختبار أكثر من 37 ألف عينة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، شملت المحاصيل الزراعية ومستحضرات المبيدات والعينات الواردة من مختلف الجهات.

تطوير منظومة الرقابة على المبيدات وتعزيز كفاءة المعامل المرجعية 

وقال الدكتور فرج ملهط مدير المعمل، أن تلك الأنشطة جاءت في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة الرقابة على المبيدات وتعزيز كفاءة المعامل المرجعية التابعة للوزارة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أن المعمل قد حقق خلال النصف الأول من العام الحالي معدلات أداء متميزة في مجالات التحليل والرقابة والتفتيش، بما يعكس الدور المحوري الذي يقوم به في إحكام الرقابة على تداول المبيدات وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وأوضح ملهط أنه تم خلال ذات الفترة،  تنفيذ أكثر من 189 ألف نشاط رقابي بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم سحب وفحص 2460 عينة من الأسواق والمنافذ الجمركية، إلى جانب تنفيذ زيارات دورية لمصانع المبيدات لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية والتأكد من سلامة عمليات التصنيع والتداول.

وأكد مدير المعمل، أنه  نفذ 186,701 حملة ونشاطًا رقابيًا على محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع لجنه مبيدات الافات والادارة المركزية لمكافحة الافات وشرطة المسطحات والبيئة وقد تضمنت أعمال التفتيش وضبط العبوات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة تداول المبيدات غير المطابقة وحماية المزارعين والمستهلكين.

وفي مجال سلامة الغذاء، أوضح مدير المعمل أنه تم تحليل 30,574 عينة لرصد متبقيات المبيدات والملوثات المختلفة في المحاصيل الزراعية، للتأكد من مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في الصادرات الزراعية، كما تم تحليل 4022 عينة من مستحضرات المبيدات، شملت عينات واردة من الجمارك، وعينات خاصة بتجديد صلاحية المبيدات، بالإضافة إلى تحديد البصمة الكيميائية للمركبات، وتحليل العينات الخاصة بإجراءات التسجيل، فضلًا عن فحص عينات الاشتباه والطعن الواردة من النيابة العامة.

وفي مجال اختبارات الجودة، أجرى المعمل مختلف الاختبارات الفنية على 1996 عينة من مستحضرات المبيدات، تضمنت التحقق من جودة العبوات ومطابقة الوزن والحجم الصافي للبيانات المدونة عليها، إلى جانب تحديد البصمة الكيميائية وإصدار شهادات خاصة بتصدير بعض المركبات. وأضاف «ملهط» أن المعمل أنتهى من تنفيذ 75 تجربة لدراسة فترة ما قبل الحصاد لمختلف المبيدات على عدد من المحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أنه تم إنجاز عدد من دراسات السمية المعتمدة وفقا للايزوا 17025 كخدمة جديدة يقدمها المعمل المركزي للمبيدات وعددهم 8 دراسات حادة و9 بيئية وذللك بهدف التصدير الي دول العالم المختلفة بالتوازي مع تنفيذ برامج لرصد مقاومة دودة ورق القطن في عدد من المحافظات، ودراسات لتقييم السمية النباتية لبعض المبيدات على المحاصيل البستانية.

وأكد أن المعمل يواصل الاستثمار في تنمية قدرات كوادره البحثية، حيث شارك عدد من الباحثين في ورش عمل وملتقيات علمية متخصصة، بما يسهم في مواكبة أحدث التطورات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على المبيدات، ورفع كفاءة الأداء البحثي والفني، مشيرا إلى أن أن هذه النتائج تعكس نجاح وزارة الزراعة في تطوير منظومة الرقابة على المبيدات، وتعزيز جودة الإنتاج الزراعي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الزراعة وزير الزراعة المعمل المركزي للمبيدات

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