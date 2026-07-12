السجن 17 عاما لشاب إسرائيلي أدين بتحريض آباء على ضرب أطفالهم

أصدرت محكمة مقاطعة اللد في إسرائيل حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا بحق أوري ألفي (22 عاما)، من بلدة مزكيرت باتيا، مع تغريمه 200 ألف شيكل، بعد إدانته بالوقوف وراء سلسلة من الجرائم التي نُفذت عبر الإنترنت.

وبحسب لائحة الاتهام، استغل ألفي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنشأ حسابات مزيفة انتحل من خلالها شخصية امرأة، للتواصل مع نحو 25 رجلًا، معظمهم من الآباء، والدخول معهم في محادثات ذات طابع جنسي.

وأوضحت المحكمة أن المتهم استغل هذه المحادثات لتحريض الآباء على ارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفالهم القاصرين، بمن فيهم رضع وأطفال صغار، مطالبًا إياهم بتوثيق تلك الجرائم بالفيديو وإرسالها إليه.

ورغم أن الآباء هم من نفذوا الجرائم بأنفسهم، وقد تمت محاكمة عدد منهم، فإن المحكمة اعتبرت أوري ألفي المحرّض الأساسي والعقل المدبر للمخطط، ما دفعها إلى توقيع عقوبة السجن لمدة 17 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف شيكل.