برعاية الهلال الأحمر.. الدفعة الـ61 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين تعبر ميناء رفح

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على ميناء رفح البري، من خلال استقبال وتوديع الدفعة الـ61 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين من الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم خلال إنهاء إجراءات العبور، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

ويوفر الهلال الأحمر حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة في ميناء رفح البري، إلى جانب تقديم مختلف الخدمات الإغاثية، وخدمات الدعم النفسي للأطفال.

كما يواصل الهلال الأحمر تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويستمر الهلال الأحمر المصري في تواجده بميناء رفح البري منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على رفع درجة التأهب والاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.