"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية ضد البحرين والكويت، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، في انتهاك صارخ ومستمر لسيادة هذه الدول وخرق لأسس حسن الجوار القائم على الاحترام المتبادل.

وأكدت الأمانة العامة - في بيان لها اليوم /الأحد/- أن هذه الهجمات المستمرة واستمرار إيران في الاعتداء على السفن التجارية وعرقلة التجارة الدولية، تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏وجددت التأكيد على تضامنها التام ووقوفها مع البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن في كل ما يتخذونه من إجراءات لصون سيادتهم وأمنهم وسلامة أراضيهم.