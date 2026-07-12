الأردن وأمريكا يبحثان تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم /الأحد/ مع قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو الأمريكية اللواء روبرت ديفيس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء، الذي عقد في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- آليات توسيع مجالات التعاون في التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية للقوات المسلحة الأردنية والأمريكية.

وأكد الحنيطي حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز الشراكة مع الحرس الوطني لولاية كولورادو، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

ومن جانبه، أشاد اللواء روبرت ديفيس، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، وما تتمتع به من كفاءة واحترافية في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، مؤكدا أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.