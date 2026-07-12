حفيظ دراجي: هناك توجه لوصول الأرجنتين وفرنسا لنهائي المونديال.. وميسي خط أحمر

أطلق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تصريحات مثيرة بشأن بطولة كأس العالم 2026، متحدثًا عن التحكيم ومسار البطولة، ومعتبرًا أن هناك عوامل تسويقية قد تؤثر على المشهد الكروي.

وقال حفيظ دراجي، في تصريحات خاصة لبرنامج "الحريفة" الإذاعي، إن هناك توجهًا لوصول منتخبي الأرجنتين وفرنسا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، مرجعًا ذلك إلى أسباب تسويقية.

وأضاف دراجي أن وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر أزعج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك ظهر في النسخة الحالية من البطولة.

كما تطرق المعلق الجزائري إلى ملف التحكيم، مؤكدًا أن أي حكم يرتكب خطأً مؤثرًا في حق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرك أن هذا الخطأ قد يكون نهاية مشواره التحكيمي.

وتأتي تصريحات حفيظ دراجي في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب عددًا من مباريات كأس العالم 2026، خاصة بعد الانتقادات التي طالت بعض القرارات التحكيمية في الأدوار الإقصائية، وسط انقسام في آراء الجماهير والمحللين حول مدى تأثيرها على نتائج المباريات.