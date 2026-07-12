استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم / الأحد /، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي قوله إن مواطنا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة داخل مخيم القادسية غرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهداء قصف مسيّرة إسرائيلية استهدفت ورشة حدادة بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، إلى 4 شهداء، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

ومنذ صباح اليوم، استشهد 6 مواطنين بينهم طفلتان في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.