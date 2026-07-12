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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: تكريم عامل الدليفري قصة إنسانية هزت قلوب المصريين

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن
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أكد الإعلامي عمرو أديب أن قصة عامل الدليفري عبدالرحيم عماد الدين، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، جسدت مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا وأظهرت تعاطف المصريين مع أصحاب المواقف الصعبة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” أن العامل كان يجلس في مدينة الرحاب لتناول وجبة الإفطار بعد صيام يوم طويل، قبل أن يتعرض للتنمر من بعض الأشخاص، لافتًا إلى أنه رد عليهم قائلًا: «أنا صايم وبفطر»، في موقف عكس بساطته وتحمله.

وأضاف أن هذه الواقعة أثرت في قلوب وعقول المصريين، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا ما يتعاطف مع المظلومين ويساند أصحاب المواقف الإنسانية.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتسلم عبدالرحيم عماد الدين مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقدمة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تنفيذًا للوعد الذي قطعه بتكريمه عقب انتشار قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو أديب عامل الدليفري مواقع التواصل الاجتماعي المواقف الصعبة الشعب المصري

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