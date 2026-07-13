ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب التعليم بتصحيح عينة عشوائية لامتحان الرياضيات

طالبت داليا الحزاوي، الخبير التربوي ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة العمل بنظام تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة، بعد حالة الجدل التي أثارها الامتحان وشكاوى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الأسئلة وضيق الوقت المخصص للإجابة.

امتحان الرياضيات أثار جدلًا واسعًا

وقالت الحزاوي إن امتحان الرياضيات البحتة جاء بمستوى صعوبة مرتفع، موضحة أن أغلب آراء الطلاب اتفقت على أنه كان من أصعب الامتحانات هذا العام، واقترب في مستوى صعوبته من امتحان الكيمياء.

وأضافت أن السبب الرئيسي وراء شكاوى الطلاب يعود إلى كثرة الأسئلة، واعتماد عدد منها على التراكم المعرفي وأفكار من سنوات دراسية سابقة، إلى جانب احتياجها إلى التفكير والتحليل، وهو ما جعل الزمن المخصص للامتحان غير كافٍ لإنهاء الإجابات ومراجعتها.

مطالب بزيادة زمن امتحانات الرياضيات

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن طلاب شعبة علمي رياضة يطالبون منذ تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بزيادة زمن امتحانات الرياضيات، نظرًا لاعتمادها على حل مسائل غير مباشرة تحتاج إلى وقت أطول، فضلًا عن ضرورة منح الطلاب وقتًا كافيًا لتظليل إجابات «البابل شيت» بدقة دون استعجال.

وأكدت أن طبيعة مادة الرياضيات تختلف عن غيرها من المواد، إذ تعتمد على خطوات الحل والتفكير قبل الوصول إلى الإجابة النهائية، وهو ما يتطلب وقتًا أكبر مقارنة بباقي الامتحانات.

دعوة لتصحيح عينة عشوائية

ودعت الحزاوي وزارة التربية والتعليم إلى العودة لتطبيق نظام تصحيح عينة عشوائية من أوراق الإجابة، مشيرة إلى أن هذه الآلية تساعد في تقييم مستوى الامتحان بشكل علمي.

وأوضحت أنه إذا أظهرت نتائج العينة وجود نسبة كبيرة من الطلاب أخطأت في سؤال معين، فإن ذلك يعد مؤشرًا على ارتفاع مستوى صعوبة السؤال، بما يسمح للوزارة باتخاذ إجراءات تحقق العدالة بين الطلاب، سواء بإعادة توزيع درجات السؤال أو تطبيق أي آلية مناسبة تضمن تكافؤ الفرص.

تحقيق العدالة بين الطلاب

وشددت الحزاوي على أهمية مراعاة مصلحة الطلاب عند تقييم الامتحانات، مؤكدة أن الهدف من تصحيح العينة العشوائية ليس منح درجات إضافية، وإنما التأكد من أن الامتحان جاء في المستوى المناسب، وضمان حصول كل طالب على حقه وفقًا لمعايير تحقق العدالة والشفافية في أعمال التصحيح.