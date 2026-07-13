محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء بقريتي سندسيس ونمرة البصل

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقريتي سندسيس ونمرة البصل بمركز المحلة الكبرى، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تموينية شملت 5 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، كما تم المرور على مخبزين بقرية سندسيس وتبين عدم وجود أية مخالفات.

وفي السياق ذاته، حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر إلى 14 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية والمرور اليومي على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات.