النيران تلتهم محتويات سوبر ماركت بطور سيناء.. والحماية المدنية تحاصر الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد محال السوبر ماركت بحي النصر، دون وقوع أي خسائر بشرية، بعدما انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل "سوبر ماركت" بحي النصر، لتتحرك على الفور قوات الحماية المدنية، التي فرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن رجال الحماية المدنية تمكنوا من احتواء الحريق في وقت قياسي، ويواصلون أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، مؤكدًا أن الحريق أسفر عن احتراق جميع محتويات المحل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وكفاءة التعامل مع الحريق أسهمتا في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المحال المجاورة، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف وأسباب اندلاع الحريق.