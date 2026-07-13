اتحاد الملاكمة: معايير جديدة لاختيار المشاركين بأولمبياد 2028.. والأولوية لأصحاب النتائج

أكد الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، إنه لا يسعى لحرمان أحد من المشاركة في البطولات الدولية لكن هناك تنظيم وإدارة لمشاركة اللاعبين في الاستحقاقات الدولية بهدف تنظيم وإدارة مُحكمة لوقف إهدار أموال الدولة المصرية وأن الهدف هو حصد الميداليات أو الوصول للمراكز المتقدمة في المنافسات من الخامس حتى الثامن.

كشف الاتحاد المصري للملاكة في بيان رسمي صادر اليوم الاثنين أنه يتم اختيار اللاعبين للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في دولة إيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل بناء على معايير المشاركة التي تم تحديدها من جانب اللجنة الأولمبية المصرية وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بسفر اللاعبين بناء على تصنيف اللاعبين واللاعبات من الأول إلى السادس بناء على نتائجهم في البطولات التي خاضوها مؤخرا خاصة مع نهاية عصر التمثيل المشرف والسعي بقوة إلى التواجد على منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا ولكرة القدم خير مثال على ذلك بعد وصول المنتخب إلى دور الـ 16 في كأس العالم لكرة القدم 2026 لأول مرة في تاريخه.

تابع البيان أنه بناء على الاجتماع الذي تم بين اللجنة الأولمبية المصرية والجهاز الفني واللجنة الفنية للاتحاد المصري للملاكمة وتحديد معايير مشاركة اللاعبين واللاعبات بناء على نتائجهم في البطولات الدولية التي خاضوها وبناء على ذلك تم تحديد مشاركة لاعبة واحدة فقط وهي يمنى عياد لتمثل الملاكمة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

شدد بيان الاتحاد المصري للملاكمة أنه في حالة وجود لاعبين واعدين لكن ليس من المتوقع تحقيقهم نتائج في النسخة الحالية من دورة ألعاب البحر المتوسط لكن يتنبأ لهم بالوصول إلى منصات التتويج في الدورة المقبلة سيتم رفع تقارير فنية بخصوص هذا الشأن للموافقة على سفرهم، ضاربا المثل باللاعب الواعد محمد السيد لاعب المنتخب المصري للسلاح الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية 2020 لم يحقق ميدالية لكنه استطاع في أولمبياد باريس 2024 في حصد ميدالية برونزية في منافسات سيف المبارزة للرجال.

كشف اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه بناء على رغبة بعض الأندية في سفر بعض لاعبيها لزيادة الاحتكاك الدولي تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن لمعرفة التكلفة المالية للسفر والتي بلغت 81 ألف جنيه تحت العجز أو الزيادة وأن هناك 6 لاعبين أبدوا سفرهم على أن تتكفل الأندية الخاصة باللاعبين و المناطق التابع لها اللاعبين بدفع نفقات السفر دون تحمل الدولة تكاليف السفر كونها ترغب في تطوير لاعبيها فنيا وهذا الأمر يتسق تماما مع توجهات الدولة بتنظيم وإدارة المال العام للدولة.

واصل الاتحاد المصري للملاكمة في بيانه مؤكدا أنه منذ أولمبياد باريس 2024 وهناك حوكمة للحد من هدر المال العام وأن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تسعيان لتحمل نفقات الاعبين القريبين من حصد ميدالية وليس تمثيل مشرف ضاربا المثل ببعض الدول التي تشارك بعدد محدود من اللاعبين وتحصد ميداليات فعلية، كاشفا أن هناك معايير تم استحداثها من جانب القائمين علي الرياضة المصرية لاختيار الاعبين المشاركين في البطولات الدولية والدورات الأولمبية وبخاصة الدورة القادمة لوس انجلوس 2028 ولم تعتمد تلك المعايير الجديدة على التمثيل المشرف ولكن حصد ميدالية من الأول وحتي الرابع كما في الملاكمة أو من المراكز الشرفية من الخامس إلي الثامن.

فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، أكد الاتحاد المصري للملاكمة أن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الموقف، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين حاولوا استغلال منصات التواصل لطرح روايات غير دقيقة بهدف تحقيق مكاسب شخصية موضحا أن قرارات استبعاد بعض اللاعبين من المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط جاءت وفقا لمعايير فنية واضحة تستند إلى النتائج المحققة في المنافسات الأخيرة بعد تراجع مستوى الأداء وعدم تحقيق النتائج المطلوبة مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق من خالف اللوائح أو أساء إلى الاتحاد، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء وأنه يتم العمل بخطى وقواعد ثابتة.

واختتم بيان الاتحاد المصري للملاكمة أنه منذ تولى المجلس الحالي رئاسة الاتحاد منذ نحو عام ونصف لم يجد أي قوام أساسي لأي من المنتخبات الوطنية فالتركة السيئة التي تركها المجلس السابق لا تضم أي لاعبين اكفأ على جميع المستويات سواء كبار أو ناشئين وتم العمل خلال الفترة السابقة على تجهيز جيل جديد حيث يتم استغلال كافة الإمكانيات والخبرات المتراكمة لدي أعضاء المجلس الحالي لتكوين منتخب قوي قادر علي المنافسة في المحافل الدولية.

يذكر أن المنتخب المصري للملاكمة حصد ميداليتين خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر 2025 مع حصد 9 ميداليات في بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت في الجزائر في يوليو 2025 كما تم حصد ميدالية خلال بطولة بلغاريا الدولية (كأس ستراندزا) التي أقيمت في مارس 2026.